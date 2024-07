Nuove esercitazioni congiunte Russia-Cina Fino a che punto i due eserciti sono integrati?

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 4 luglio 2024) Pochi giorni fa le forze armate terrestri della Federazione Russa e la People’s Liberation Army hanno condottonei pressi del ponte di Heilongjiang, che collega le due città di confine di Blagoveshchensk (sul lato russo) e di Heihe (sul lato cinese). Non è certo la prima esercitazione congiunta che le due potenze revisioniste hanno condotto negli ultimi tempi, sia da sole (su terra e per mare) che coinvolgendo altri Stati allineati alle loro posizioni sul piano internazionale. Ma rispetto a quelle precedenti, questa specifica esercitazione ha una particolarità: essa ha infatti simulato un’operazione di contrasto al terrorismo transfrontaliero, la prima dall’inizio dell’invasione in Ucraina nel febbraio 2022 (l’ultima manovra di questo tipo era astata svolta in territorio russo nel 2019).