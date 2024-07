Mozione farsa sulla Palestina dalle destre secco No al riconoscimento diretto | Decide Israele

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di giovedì 4 luglio 2024) Qualcuno ci aveva sperato, ma alla fine l’Italia ha detto no aldello Stato die quindi non seguirà l’esempio di Spagna, Irlanda e Norvegia. Dopo una sessione letteralmente infuocata, la Camera dei Deputati ha dato il proprio via libera allasoft della maggioranzain cui si impegna il governo di Giorgia Meloni a sostenere “iniziative finalizzate aldello Stato palestinese nel quadro di una soluzione negoziata fondatacoesistenza di due Stati sovrani e democratici, che possano riconoscersi reciprocamente e vivere fianco a fianco in pace e sicurezza”. Un appuntamento in cui le opposizioni, come accade fin troppo spesso, si sono presentate divise portando in Aula ben sei distinte mozioni: una del Movimento 5 Stelle, una di Alleanza Verdi e Sinistra, una del Partito Democratico, una di Azione, una di Italia Viva e una di Più Europa.