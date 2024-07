Manuela Petrangeli muore sotto i colpi di fucile dell' ex Lui si costituisce

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 4 luglio 2024) Ennesimo femminicidio oggi, questa volta a Roma. A perdere la vita, 51 anni ancora da compiere, mortadiesplosi dall'ex compagno, Gianluca Molinaro, che poco dopo si è costituito dai carabinieri. La vittima era appena uscita dal lavoro, poco dopo le 14, salutando amici e colleghi. L'ultimo giorno, prima di partire per le ferie domani. Pochi passi per arrivare alla macchina parcheggiata fuori dalla casa di cura Villa Sandra, dove lavorava come fisioterapista. Ma non ha fatto in tempo. Alcunidiesplosi da una Smart grigia l'hanno raggiunta, senza lasciarle scampo. La donna è morta nonostante l'intervento di personale medico'Ares 118 che ha tentato di rianimarla in strada. Ferita anche l'amica che era con lei.