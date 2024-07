Lungomare parte l’installazione dei bagni pubblici

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 4 luglio 2024) Partitadei, le docce sono già attive. Ieri mattina, nelle aree deldi Ponente in cui erano stati dismessi i vecchi, sono stati installati quelli nuovi. La tardiva apertura dei, ha fatto infuriare la minoranza che ha portato la problematica anche sui tavoli del consiglio comunale. L’annuncio della riapertura era per il 1 luglio e ieri sono stati installati i nuovi. Le vecchie strutture, erano state installate nel 2003 e dopo vent’anni, l’Amministrazione ha optato per una sostituzione. La riqualificazione riguarda seisull’arenile nord, per lo più a servizio delle aree dove sono presenti spiagge libere. Ormai da anni sono aumentati i servizi per i fruitori di spiagge libere a cui la Giunta Mangialardi aveva messo a disposizione delle aree adibite a ricovero delle attrezzature, per evitarne il trasporto.