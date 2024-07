l’amore continua | le nuove foto a Roma

Leggi tutta la notizia su pettegolezzicelebrita

(Di giovedì 4 luglio 2024) Presenza glamour al 64° Globo d’Oro Monica Bellucci e Tim Burton sono stati il ??duo piùgrafato alla 64esima edizione del Globo d’Oro, la prestigiosa cerimonia di premiazione ospitata dall’Accademia Tedesca a. L’evento si è svolto il 3 luglio negli splendidi giardini di Villa Massimo. Una rara apparizione pubblica Conosciuti per essere una delle coppie più riservate di Hollywood, l’apparizione di Bellucci e Burton è stata una sorpresa rara sia per i fan che per igrafi. La loro relazione, da sempre caratterizzata da grande discrezione, è diventata pubblica solo di recente. La loro presenza all’evento è stata notevole, soprattutto considerando quanto raramente vengono visti insieme in pubblico. Eleganza e discrezione La discreta eleganza e l’affetto reciproco della coppia erano in mostra, anche se sottilmente.