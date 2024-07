La Gb al voto rischiano i Conservatori

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 4 luglio 2024) 8.35 Elettori aloggi in Gran Bretagna. Le urne resteranno aperte fino alle 22. Britannici alle urne per le elezioni anticipate volute dal premier Sunak. Tutte le stime concordano sulla vittoria schiacciante dei laburisti guidati da Keir Starmer,dopo 14 anni di governi.A destra,i Tories di Sunak sono sfidati da Reform Uk di Farage. Starmer alla vigilia delha detto che la Gran Bretagna non rientrerà in Ue ma che in caso di vittoria intende negoziare un accordo commerciale "migliore di quello ottenuto con Johnson".