La celebre annunciatrice Rai - scomparsa a 69 anni - è stata anche cantante | ha inciso tre CD a sfondo religioso

(Di giovedì 4 luglio 2024) Èieri, mercoledì 3 luglio, all’età di 69laRai Maria Rita Viaggi. Non è nota la causa precisa della morte, ma – secondo quanto comunicato – la “signorina buonasera” si sarebbe sentita male all’interno della sua casa di Grosseto. Fiorello, il gran finale di “Viva Rai 2!” con Amadeus e Jovanotti X Maria Rita Viaggi: morta per un malore Ieri, mercoledì 3 luglio, la “signorina buonasera” si sarebbe sentita male nella sua casa di Grosseto, città di cui era originaria e in cui ha sempre vissuto prima di trasferirsi a Roma per motivi di lavoro da ragazza.