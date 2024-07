Il presidente di turno Orban domani a Mosca da Putin | terremoto a Bruxelles esplodono i vertici Ue

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024) Unchiamato Viktor, ilungherese che dal primo di luglio ha iniziato la presidenza didella Ue (e per promuovere la presidenza ha riadattato lo slogan di Donald Trump, Make America great again, in Make Europe great again). Qui, però, non si parla di slogan, bensì della prossima mossa di, che subito dopo aver iniziato il suo semestre è andato a Kiev per incontrare Volodymyr Zelensky, il premier ucraino. Proprio lui, proprio quell'accusato di essere filo-iano, di essere il primo degli alleati dello zar in seno alla Ue. Ecco, arriviamo ale alla prossima mossa:, venerdì 5 luglio,sarà aper incontrare proprio Vladimir. La notizia è stata riportata dall'emittente ungherese Radio Liberty, che cita una fonte del governo di Budapest.