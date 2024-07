Golf | David Micheluzzi guida il BMW International Open dopo il primo giro Buone performance degli azzurri

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 4 luglio 2024) Si è chiuso alclub München Eichenried di Monaco di Baviera ildel BMW, che vale come ultima tappa dell’European Swing in quota DP World Tour e definirà i cinque qualificati all’Championship del Royal Troon (18-21 luglio) dalla Race to Dubai. Al momento in testa c’è l’australiano, unico a realizzare un -6 in questa giornata sul par 72 bavarese (sette birdie e un bogey per lui). Alle sue spalle poker di secondi, con il sudafricano Casey Jarvis, l’USA (illustre) Patrick Reed, lo scozzese Ewen Ferguson e l’inglese Frank Kennedy, tutti a un colpo di distanza. -4 e sesto posto, invece, per l’altro americano Jordan Gumberg, il sudafricano Darren Fichardt, l’inglese Joe Dean, l’aussie Thomas Power Horan, il francese Romain Langasque e l’olandese Joost Luiten.