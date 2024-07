Giorgio Faletti il grande eclettico della cultura italiana | non ti dimenticheremo mai

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 4 luglio 2024) Sono passati dieci anni dalla scomparsa di, un artista poliedrico che ha lasciato un’impronta indelebile nellao. Il 4 luglio 2014, ci ha lasciati un uomo che ha saputo spaziare con incredibile talento e passione tra musica, letteratura, cinema e televisione, conquistando il cuore di milioni di italiani., nato il 25 novembre 1950 ad Asti, è stato un vero e proprio camaleonte del mondo dello spettacolo. Inizialmente noto alpubblico come comico, grazie alla sua partecipazione a programmi televisivi di successo come “Drive In”,ha saputo reinventarsi più volte, dimostrando una versatilità fuori dal comune. Nel mondomusica,si è affermato come cantautore di talento.