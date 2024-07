Giada Zanola drogata e gettata viva dal cavalcavia | trovati diversi farmaci ipotesi premeditazione

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 4 luglio 2024) Stordita con una dose massiccia di sonniferi, poi caricata in auto e infineda unche si affaccia sull’autostrada A4, a un chilometro dalla casa di Vigonza (Padova) doveabitava con il compagno Andrea Favero (in carcere con l’accusa di omicidio) e il figlioletto di tre anni. Questa l’che al momento emergerebbe dalle indagini della Squadra Mobile: a casa della giovane mamma bresciana e del compagno sono state trovate alcune boccette di un farmaco venduto ina con ricetta medica per il sonno. Si tratta di medicinali che nessun medico aveva prescritto alla donna e che invece pare fossero prescritti proprio all’uomo che li avrebbe comprati e portati a casa.Leggi anche:, la rabbia del fratello ai funerali: “Andrea deve dirmi cos’è successo” Le boccette vuote di psicosequestrate in casa della coppia contenevano gli stessi elementi rinvenuti nel corpo della vittima durante l’autopsia.