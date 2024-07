Emozioni con Il Canto degli Alberi L’Accademia Malfatti protagonista

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 4 luglio 2024) Un grande appuntamento in una cornice d’eccezione. Di acqua sotto i ponti ne è passata veramente tanta dai tempi in cui Mons. Emilio Maggini e Lorenzopercorrevano assieme le vie di Lucca, dedicando il loro tempo al perfezionamento delle voci di studenti provenienti dall’America che venivano a Lucca per imparare al meglio la lingua delle opere italiane e perfezionarsi nel. Dapprima legata all’Università di Cincinnati, oggivede la collaborazione di varie università americane, le quali forniscono assieme i mezzi di sostegno perché i loro migliori studenti dipossano perfezionarsi proprio nel contesto territoriale specifico dove è nata l’opera italiana e in particolare nei luoghi di Puccini. Per questo tornano a Lucca ogni anno.