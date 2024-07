Dove vedere i quarti di finale degli Europei in tv | gli orari La guida completa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

Bologna, 4 luglio 2024 – L'Europeo in Germania prosegue, e dopo gli ottavi di(che hanno visto, tra l'altro, l'eliminazione dell'Italia) arrivano i. Oltre gli azzurri, le squadre eliminate nel precedente turno eliminatorio sono state la Danimarca (contro la Germania), la Slovacchia (contro l'Inghilterra), la Georgia (contro la Spagna), il Belgio (contro la Francia), la Slovenia (contro il Portogallo), la Romania (contro l'Olanda) e l'Austria (contro la Turchia). Quindi, idi(che inizieranno venerdì 5 luglio alle 18) sono i seguenti: Spagna-Germania, Portogallo-Francia, Inghilterra-Svizzera e Olanda-Turchia.