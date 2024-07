Djokovic-Fearnley oggi in tv | orario canale e diretta streaming Wimbledon 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 4 luglio 2024) Novakse la vedrà contro Jacobnel secondo turno di, terzo Slam della stagione di scena sui campi in erba di Londra. Sembra stare ben il ginocchio di ‘Nole, poche settimane dall’infortunio patito al Roland Garros e la successiva operazione. Rientro lampo e subito una vittoria dominante all’esordio contro il ceco Kopriva. Il tabellone di certo aiuta, perché ora a contendergli un posto al terzo turno c’è il classe ’01 di casa, giocatore fuori dai primi 250 del ranking mondiale. La wild card di casa, che ha frequentato il college americano in Texas e iniziato la sua carriera professionistica da poco, ha disputato perlopiù tornei ITF e Challenger in questo inizio di stagione, ma ha sfruttato alla grande l’invito degli organizzatori, sconfiggendo il qualificato Moro Canas al debutto.