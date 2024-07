Difesa Europea Nuova alleanza tra Bei e Fondo Nato per sostenere le Pmi del settore

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 4 luglio 2024) La Bancaper gli investimenti (Bei) e ilper l’innovazione dellahanno firmato un memorandum d’intesa per supportare le piccole e medie imprese europee operanti nei settori della Sicurezza e. L’accordo, annunciato in settimana, prevede una stretta collaborazione tra le due istituzioni, con l’obiettivo di condividere conoscenze e sensibilizzare sugli investimenti potenziali. Nonostante il memorandum non preveda investimenti congiunti, entrambe le organizzazioni continueranno a finanziare progetti separatamente per i loro rispettivi stati membri. Ilper l’innovazione della, istituito nel 2023 e sostenuto da 24 paesi membri, dispone di un capitale di un miliardo di euro, destia tecnologie avanzate come intelligenza artificiale, calcolo quantistico e robotica.