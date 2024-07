Caso Visibilia chiesto il rinvio a giudizio per Daniela Santanchè e il compagno Kunz L’accusa è falso in bilancio

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 4 luglio 2024) La Procura di Milano hailperSantanché, ilDimitri, la sorella Fiorella Garnero, la nipote Silvia Garnero e altre 13 persone, oltre a tre società, nell’inchiesta sulinsul. Il filone di indagine sul dissesto dell’azienda sono state chiuse a metà aprile, ma la Procura haildella ministra del Turismo anche per la presunta truffa ai danni dell’Inps sui fondi Covid. Su quella vicenda, che vede coinvoltee altre due persone, tra cui, e le societàEditore econcessionaria, è fissata l’udienza preliminare per il 9 ottobre. Per quanto riguardadiin, gli inquirenti sostengono che la senatrice di Fratelli d’Italia assieme ad altri ex amministratori, consiglieri e sindaci diEditore, tra il novembre 2014 e il dicembre 2021 avrebbe, con gli altri a vario titolo, «consapevolmente» esposto nei «bilanci di esercizio della società riferibili agli anni 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022» fatti «materiali rilevanti non rispondenti al vero» per «un ingiusto profitto».