Caso Di Lorenzo Conte prepara l’accoglienza a Napoli | svelata la volontà del capitano

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 4 luglio 2024) In casatiene banco il futuro di Giovanni Di. Di seguito le ultimissime sul futuro delazzurro. Sono giorni importanti in casaper il futuro di Giovanni Di. Nelle ultime settimane, ile il proprio entourage hanno iniziato una vera e propria “guerra” con il club azzurro. L’obiettivo era quello di arrivare alla cessione per ripartire in un nuovo club, probabilmente sponda Juventus dove c’era Cristiano Giuntoli ad attenderlo. Le idee delazzurro si son però complicate con l’avvento di Antonio. Quest’ultimo, ha blindato fin da subito il calciatore, sottolineando la sua importanza nello scacchiere ed anche all’interno dello spogliatoio. Non a, nelle ultime ore la situazione avrebbe assunto un valore del tutto diverso, con le parti che risulterebbero molto più vicine anche grazie ai diversi incontri.