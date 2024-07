Benevento Primavera si separano le strade con mister Rocco

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 4 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNon saràDarioa guidare la squadradelnella prossima stagione. L’ormai ex tecnico della compagine principale della cantera giallorossa ha deciso di accettare la corte del Napolicon l’obiettivo di riportare gli azzurri nel1 dopo la retrocessione di due stagioni fa nel2, lo stesso torneo cheha affrontato lo scorso anno alla guida dei sanniti. Si interrompe, così, in modo brusco e inatteso, un percorso che aveva vistoottenere grandi risultati prima sulla panchina dell’Under 17 e poi con la, che nell’ultima stagione ha chiuso la regular season al secondo posto venendo eliminata solo nella semifinale play off dal Venezia. Tanti i calciatori cresciuti e maturati sotto la sua guida, Alessandro Nunziante in primis, oltre a Mario Perlingieri, al qualeha dato piena fiducia essendo ripagato con con 21 gol in 26 presenze prima di spiccare il volo in Prima squadra.