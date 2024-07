Barbara d’Urso all’orizzonte il grande rientro in tv l’indiscrezione

Leggi tutta la notizia su bollicinevip

(Di giovedì 4 luglio 2024)torna in tv con una nuova programmazione? Lo scoop di Chi Dopo più di un anno di assenzaè pronta a tornare sul piccolo schermo? Poco più di un anno fasalutava il suo fedele pubblico di Pomeriggio Cinque convinta che sarebbe tornata sul piccolo schermo a settembre, ma così non è stato. Mediaset ha deciso di sostituirla con Myrta Merlino, senza però affidarle la conduzione di altri programmi.pronta a tornare in tv L’amatissima conduttrice non ha nascosto di essere rimasta delusa dal modo in cui l’hanno ‘fatta fuori’ dopo anni di onorata carriera. Tornerà presto in televisione? Al momento si sta godendo un po’ di vacanza e relax a Formentera in compagnia di alcuni amici, stando al settimanale Chi però il ritorno sul piccolo schermo potrebbe essere molto vicino.