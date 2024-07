Acqua e ciclo mestruale | il ruolo chiave dell’idratazione per il benessere femminile

Leggi tutta la notizia su nonewsmagazine

(Di giovedì 4 luglio 2024) Il corpo umano è prevalentemente composto di, che rappresenta dal 50% al 55% del peso corporeo nelle donne adulte, che tendono ad avere una percentuale maggiore di massa grassa rispetto all’uomo. Senza un adeguato apporto idrico, il corpo non sarebbe in grado di svolgere le numerose funzioni vitali necessarie alla sopravvivenza, tra cui il regolare. In questi giorni, il bisogno di idratazione aumenta, come durante il flusso. In questi giorni, il livello di estrogeni e progesterone nel corpo è più basso del solito, rendendolo incline a trattenere liquidi, con la conseguente manifestazione di gonfiore e ritenzione idrica. Questo fenomeno porta anche a un aumento del peso corporeo che, a partire da circa dieci giorni prima dell’inizio delle mestruazioni, può incrementare fino al 4% a causa dell’accumulo di liquidi che è più evidente nella fase progestinica del, nella quale il sistema linfatico non è in grado di drenare adeguatamente i fluidi accumulati.