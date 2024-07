Wimbledon spettacolo italiano sul Centrale | Sinner batte Berrettini tre set a uno

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Londra, 3 luglio 2024 - Matteoè tornato, ma il secondo turno diè di Jannik. Il numero uno del mondo ha vinto da campione, soffrendo, giocando meglio i punti importanti dei tre tiebreak che hanno deciso la partita, ma il tennista romano può guardare al futuro con ottimismo per il grande tennis espresso. Il pubblico diapplaude e si diverte, alla fine la spunta Jannik dopo oltre tre ore e mezza per 7-6 7-6 2-6 7-6. L'Italia ha goduto di una partita di altissimo livello, che lanciaverso il terzo turno contro Kecmanovic ma rilanciaverso una seconda parte di stagione da protagonista. Italy's Jannikcelebrates going 6-5 up in the fourth set against Italy's Matteoduring their men's singles second round tennis match on the third day of the 2024Championships at The All England Lawn Tennis and Croquet Club in, southwest London, on July 3, 2024.