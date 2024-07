Vimodrone sfregiò col taglierino la rivale in amore | rinviata a giudizio la 23enne Miryam Viglianisi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 3 luglio 2024)(Milano), 3 luglio 2024 - E' stataper stalking e lesioni e verrà processata al Tribunale di Monza il 30 gennaio, ladiaccusata di avere aggredito e sfregiato con un cutter lainperché non accettava la nuova relazione del suo ex compagno, col quale ha avuto un figlio. Nel luglio 2023, dopo aver chiesto un incontro chiarificatore in un parcheggio dialla nuova compagna del suo ex, la 22enne avrebbe finto di accoglierla con una birra ma poi l'avrebbe aggredita e sfregiato gambe e volto con un cutter. Era partita la denuncia e per la 22enne erano stati disposti gli arresti domiciliari. Ma ha violato il dispositivo due volte in pochi mesi e le è stato applicato il braccialetto elettronico con il divieto di avvicinamento alla vittima.