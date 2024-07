Truffe Airbnb i Millennial più a rischio | i consigli della Polizia di Stato

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Negli ultimi anni, il settore dei reati finanziari online ha visto un aumento costante. Solo nel 2023, laPostale ha gestito oltre 16mila casi, tra cui numerosi legati alle prenotazioni di vacanze. Secondo Massimo Bruno, dirigentedie direttoreDivisione Financial Cybercrime del ServizioPostale e per la Sicurezza Cibernetica, anche le piattaforme di prenotazione comesono state coinvolte in questi reati, specialmente durante i periodi di punta delle vacanze. L’identikit delle vittime:più aSecondo il Report 2023 delle attivitàPostale, i tentativi di truffa online in Italia sono aumentati del 6% rispetto all’anno precedente, con una crescita significativa del denaro sottratto.