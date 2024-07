Troppi black out ma il guasto non si trova

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Tecnici Enel a caccia delda più di un mese, mentre i residenti sono esasperati per il continuo ripetersi diout in un angolo del paese. Situazione difficile per chi abita nella zona centrale di Cogliate, in particolare il quartiere dietro la chiesa, tra piazza Giovanni XXIII, via Rovelli, via San Giovanni Battista. Da oltre un mese in questa zona si ripetono i distacchi della rete elettrica, che lasciano senza alimentazione diverse abitazioni. I disagi sono notevoli, perché restano senza alimentazione per ore diversi dispositivi. "Ogni giorno ricevo chiamate da residenti che si lamentano e che puntualmente giro ad E-Distribuzione", conferma il sindaco Andrea Basilico. Ma a rendere la situazione complicata è la difficoltà ad individuare il