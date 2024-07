Traffico Roma del 03-07-2024 ore 08 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Luceverdevetro Mati dalla redazione ancora disagi in via Appia Nuova con ilrallentato a partire dalla zona industriale fino al Raccordo Anulare a causa della rimozione di un incidente avvenuto in direzione del centro su Grande Raccordo Anularerallentato per incidente lungo la carreggiata esterna tra uscite Trionfale e Casal Lumbrosoin coda sulla carreggiata interna tra l'uscita e Casilina passiamo sul tratto Urbano dellaL'Aquila con le code tra l'uscita di Tor Cervara è l'ingresso con la tangenziale e a tal proposito ricordiamo che sulla tangenziale est è chiusa in direzione del Foro Italico l'uscita Casilina verso via del Pigneto chiuso anche l'ingresso in tangenziale da via Prenestina per le due direzioni coda persulla tangenziale Tra lo svincolo per via Nomentana e via dei Campi Sportivi direzione stadio Ditemi di lavori a San Pietro la polizia locale segnala interventi sul manto stradale in via Innocenzo III con divieto di transito tra via Nicolò III e via della Stazione di San Pietro