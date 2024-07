StraLegnanese corsa in serale Iscrizioni aperte anche ai piccoli

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Fissata la data per la prossimaby Night. Dopo il grande successo dell’edizione dello scorso anno e sull’onda della straordinariaper il Centenario, tenutasi in diurna a maggio, venerdì 13 settembre torna lanotturna. Questaamatoriale, non competitiva e ad andatura libera, è aperta a tutti gli amanti del benessere che desiderano scoprire la città di Legnano da una prospettiva insolita: di notte, alla luce della luna. Grazie al costante e indispensabile sostegno di Allianz Bank e di Allianz Viva, la storica U.S. Legnanese 1913 ha organizzato una manifestazione che si svolgerà senza traffico automobilistico lungo il percorso, offrendo così ai partecipanti l’opportunità di esplorare i luoghi più pittoreschi della città in un’atmosfera magica e suggestiva.