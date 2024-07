Sciopero treni in Toscana il 6 e 7 luglio Gli orari e i servizi a rischio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Firenze, 32024 – Ancora un fine settimana di passione per chi viaggia in treno. Alcune sigle sindacali (Cub, Sgb e Uilt-Sgk) hanno proclamato unonazionale di 24 ore - il quarto dall'inizio dell'anno - che interesserà anche la mobilità ferroviaria, in particolare il personale del gruppo Fs e Italo. Lo stop è dalle 21 di sabato 6alle 21 di domenica 72024. Sono dunque possibili cancellazioni o variazioni delo, anche prima dell'inizio e dopo la conclusione dello. I viaggiatori che intendono rinunciare al viaggio possono chiedere il rimborso fino all'ora di partenza del treno prenotato per iIntercity e Frecce e fino alla mezzanotte del giorno antecedente loper iregionali.