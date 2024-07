Raffica di furti in zona lungomare Nel mirino un hotel e un chiringuito

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Unadi. Messi a segno nel giro di un’ora tra la spiaggia e ildella Costituzione a Riccione. Razziando un albergo e un. Protagonista dei colpi un italiano senza fissa dimora di 39 anni, che alla fine è stato rintracciato e arrestato dai carabinieri, grazie anche all’intervento del titolare del. L’allarme è scattato l’altra mattina, attorno alle 9.30, al bagno 100 della Perla Verde. Il malvivente è stato notato mentre, con una mossa rapidissima, infilava le mani nel registratore di cassa delper portare via il contante. In tutto 100 euro, che ha tentato di infilarsi in tasca senza però riuscirsi. La sua incursione infatti non è passata inosservata e l’uomo è stato inseguito lungo l’arenile proprio dal gestore del locale.