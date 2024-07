Potenziamento della Domiziana | vertice CNA Provincia

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di mercoledì 3 luglio 2024), nuovi servizi e infrastrutture: i presidenti di CNA Campania Nord edi Caserta Santo e Magliocca fissano gli obiettivi per il Litorale Domizio «Va potenziata la rete infrastrutturale e di collegamenti del nostro litorale, senza abbassare la guardia sul mare». È questo il messaggio che ha lanciato in maniera chiara il presidente di CNA Campania Nord Vincenzo Santo al presidentedi Caserta Giorgio Magliocca in occasione delistituzionale avuto questa mattina. «Ho trovato grande disponibilità nel presidente Magliocca nel lavorare al fiancoConfederazione e a tutti gli attori del territorio per far crescere assieme il Litorale Domizio – ha sottolineato Santo – oggi il nostro mare è un’eccellenza assoluta, anche i livelli batteriologici dell’acqua lo certificano.