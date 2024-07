Perisic all’Inter? I motivi del ‘difficile’ no! È stato bello quanto fatto

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Il nome dinuovamente tra le cronache legate, come eventuale rimpiazzo di Buchanan. Ma in questa sede, purtroppo, è un no. RIECHEGGIA – Quando si parla di Ivana più di qualche interista luccicano gli occhi. Il croato ha lasciato un ricordo senza dubbio positivo in quel di Milano. E come dargli torto: ha vinto uno scudetto con Antonio Conte, nonché una Coppa Italia e una Supercoppa italiana con mister Simone Inzaghi. Complessivamente le presenze in maglia nerazzurra sono state 254, condite da 55 reti e 49 assist. Indimenticabili, per i tanti tifosi dell’Inter, le sue sgroppate sulla fascia sinistra. E se oggi il suo nome è nuovamente rimbalzato tra le cronache legatenon è da biasimare quel tifoso che, leggendo appunto il suo nome per rimpiazzare lo sfortunato Tajon Buchanan, probabilmente si è detto: “Perché no?“.