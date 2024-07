Perché è importante mettere in discussione la filantropia climatica di Bill Gates

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Prima della Cop28,ha scritto un editoriale sul New York Times intitolato: “Come investo i miei soldi in un mondo che si riscalda”. Nel testo viene ripetuta per nove volte, con vari sinonimi (rich, wealthy, high-net), la parola «ricco». Il senso del suo ragionamento è: lasciate fare a noi ricchi, lasciateci fare quello che sappiamo fare meglio (spendere), fatecelo fare a fin di bene, vedrete che troveremo una soluzione. Fidatevi di noi. Da un po’ di anni, questo è il senso dello stare nel mondo del fondatore di Microsoft: investire parte della sua immensa ricchezza personale (oltre centotrenta miliardi di dollari) nella soluzione delle crisi globali, senza mai in nessun momento sdi essere così ricco. Prima di parlare di una figura diventata suo malgrado così tossica nel discorso pubblico globale, è necessario spazzare il campo da ogni complottismo.