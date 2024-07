Muore per il caldo bambina lasciata in macchina dalla madre

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Una donna è stata arrestata per aver lasciato sua figlia di 8 anni inche, pere mancanza d’aria, ha perso la vita Il dipartimento di polizia di Charlotte-Mecklenburg ha annunciato giovedì l’arresto di Ashlee Stallings. Una donna di 36 anni che è stata accusata di omicidio colposo e maltrattamento di minori con atto volontario. Dei capi di imputazioni mossi dopo la morte della figlia di soli 8 anni. Nel comunicato destinato alla stampa, pubblicato sul proprio sito ufficiale, la polizia ha spiegato che lo scorso mercoledì – intorno alle 18.30 – ha ritrovato nella città di Charlotte la ragazza in condizioni gravi. “Nel momento del loro arrivo, gli agenti hanno individuato unadi 8 anni in condizioni critiche all’interno di un veicolo” – scrivono nella loro dichiarazione pubblica, prima di aggiungere – “La vittima è stata trasportata in ospedale e successivamente è stata dichiarata deceduta“.