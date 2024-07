Mps allunga ancora in Borsa +78% con risiko e quota del Mef

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Mpsil passo indove il titolo guadagna il 7,8% a 4,98 euro sulle scommesse legate al, all'indomani del rafforzamento di Unipol (+3,3%) in Bper (+4,91%) che, al pari di Banco Bpm (+3%), è considerata una candidata per la creazione del terzo polo bancario. Il mercato di interroga poi sui tempi della dismissione delladel Mef in Mps dopo la scadenza del periodo di lock-up che impediva la vendita di azioni a seguito del collocamento del 12,5% completato a fine marzo. Il Sole 24 Ore ha ipotizzato che la cessione possa avvenire in due tranche, con il 10/15% magari già a luglio, prima dell'aggiornamento dei target di piano di Mps fissato il 6 agosto. Come già ipotizzato dalla stampa in questa fase l'obiettivo del ministero dell'Economia e delle Finanze sarebbe di individuare degli anchor investors e tra i nomi fatti ci sono quelli di Unipol e Anima (+1%).