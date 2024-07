Milano violenza davanti al Muro della Gentilezza | gruppo di tedeschi con auto di lusso aggredisce i volontari

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 3 luglio 2024)– Picchiati e insultati da undidai modi e l’apparenza neonazi. Vittimebrutale aggressione di lunedì mattina, alcunidel Tempio del Futuro Perduto. Il luogo: la stradaal, che pare non aver sortito nessun effetto “gentile” sugli energumeni che lunedì mattina hanno dato filo da torcere a chiunque passassealla trafficatissima via Luigi Nono, di fronte al Cimitero Monumentale. Quello che è successo lo racconta Alessandro Vaccari, in arte Marthial, del collettivo del Tempio del Futuro Perduto. “Ero alcon altri, quando siamo stati aggreduti da una gang omofoba che stava girando percon Lamborghini e Ferrari”. Il tutto è accaduto alla luce del sole, intorno alle 10 del mattino.