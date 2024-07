Marettimo | escursionista casertano in vacanza scivola e si frattura tibia soccorso da elicottero

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Trapani. Intervento congiunto dialpino e speleologico siciliano e 82esimo C/Sar dell’Aeronautica militare per recuperare un turistarimasto ferito nell’isola di. L’incidente è avvenuto nella zona di punta Troia quando l’uomo, un cinquantenne di Caserta, insull’isola delle Egadi con un gruppo di amici, mentre percorreva un tratto di sentiero particolarmente impegnativo e’to procurandosi la sospettadellae del perone. Non essendo più in grado di proseguire, gli amici hanno chiamato il Numero Unico di Emergenza 112. La centrale del 118 ha chiesto l’intervento delalpino che, per garantire la rapidità del recupero in una zona impervia, ha attivato l’Aeronautica militare con la quale vige un consolidato rapporto di collaborazione.