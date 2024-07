Leonardo | Cig per 931 a Grottaglie protestano i sindacati

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Tarantini Time QuotidianoE’ stato “del tutto insoddisfacente”, per iFim, Fiom e Uilm, l’incontro con, divisione Aerostrutture, per lo stabilimento di(Taranto), dove l’azienda ha chiesto 13 settimane di cassa integrazione ordinaria dal 29 luglio al 3 novembre per 931 dipendenti a zero ore. Ihanno dichiarato che “a partire dalla giornata di oggi, sospendono le relazioni sindacali di sito, confermando il blocco degli straordinari e di ogni forma di flessibilità. Nei prossimi giorni, inoltre, valuteremo ulteriori azioni da mettere in campo a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori del sito”. Le sigle metalmeccaniche dicono che nel confronto con“non si è discusso minimamente degli investimenti annunciati, rinviando ulteriori approfondimenti al 15 luglio, in concomitanza dell’informativa annuale della divisione Elicotteri, a cui parteciperanno la rsu die le segreterie territoriali”.