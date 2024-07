La Cgil denuncia | Sovraffollamento insostenibile e degrado al Pronto soccorso

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 3 luglio 2024) La Spezia, 3 luglio 2024 - “Pazienti ammassati nei corridoi, parenti ammassati in sala d’attesa, tempi di attesa infiniti e strutture in estremo: questa è la situazione delspezzino, come ci segnalano i cittadini al nostro sportello Sos sanità” Così Luca Comiti, segretario dellae Marzia Ilari, Segretaria della Fpdella Spezia. “Siamo alle solite, nonostante le roboanti dichiarazioni della Direzione della Asl5 che dice che va tutto bene. Invece, testimonianze e foto parlano chiaro. I problemi che affliggono la nostra sanità pubblica, nonostante l’encomiabile impegno degli operatori sanitari oberati di lavoro, permangono nella loro gravità da mesi, senza che si faccia niente per risolverli. Pensiamo alle lavoratrici ed ai lavoratori delle pulizie, costretti ad operare in una situazione di taglio continuo delle ore di lavoro.