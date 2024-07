Inter Marotta | Gudmundsson e Marcos Alonso? Li escluderei

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Il presidente dell’, Giuseppe, èvenuto ai microfoni di SportMediaset, a margine dell’evento di presentazione dei calendari della Serie A 2024/2025: “Obiettivi? Innanzitutto siamo campioni in carica e come tali dobbiamo difendere questo titolo, ma soprattutto siamo l’e quando questo club partecipa a una competizione deve sempre ottenere il massimo, forte della sua storia e del suo palmares ricco di successi. Affronteremo tutte le competizioni e non dimentichiamoci l’ultima, che forse è la più importante, il Mondiale per Club, e lo faremo con grande spirito di arrivare in alto”. Per quanto riguarda il calciomercato appena iniziato,, a sorpresa, esclude due nomi da tempo accostati ai nerazzurri e augura a Buchanan un buon recupero a seguito del brutto infortunio patito in ritiro con il Canada: “Intanto ci dispiace per l’infortunio di Buchanan, ma è giovane, riprenderà facilmente.