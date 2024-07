In Australia le sigarette elettroniche come i medicinali | si potranno acquistare solo in farmacia e con la ricetta

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Inlenon saranno più acquistabili liberamente, ma soltanto ine con tanto difornita dal medico. E’ la decisione presa dal governo con una delle leggi più severe in materia. La normativa è già in vigore dal primo luglio e lo sarà fino al 30 settembre. Dal giorno successivo il divieto riguarderà soltanto i minori. Una svolta sanitaria,dichiarato con entusiasmo dal ministro della Sanitàno Mark Butler: “Non capita spesso che il Parlamento abbia l’opportunità di fare qualcosa di veramente significativo e duraturo per la salute dei giovanini”. Le, dal primo luglio, sono così state regolamentateprodotto terapeutico. La legge, però, potrebbe avere delle ripercussioni dopo il primo novembre.