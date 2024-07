Il killer di Panzieri in aula cita la Bibbia | C’è un tempo per uccidere

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Pesaro, 3 luglio 2024 – “Unpere unper guarire, unper demolire e unper costruire”. Dopo aver letto questo passo biblico tratto dal libro del Qoelet, Micheal Alessandrini, 30 anni, ha lasciato l’in cui si stava celebrando la prima udienza, questa mattina, del processo in corte d’assise in cui è imputato per omicidio volontario premeditato, aggravato anche dalla crudeltà e dai futili motivi. Si è aperto oggi, alla presenza di numerosissimi amici della vittima Pierpaolo, 27 anni, dei genitori e della nonna il processo che vede imputato Alessandrini, reo confesso dell’omicidio. Il giovane venne ucciso con 23 coltellate il 20 febbraio 2022 nella sua casa di via Gavelli. La difesa, rappresentata dagli avvocati Salvatore Asole e Carlo Taormina, ha sollevato le proprie eccezioni durante la prima fase dell’udienza iniziata poco dopo le 9.