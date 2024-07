Il campione trovato senza vita era scomparso

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Il mondo dello sport piange la scomparsa deldi salto in alto che erada giorni. Il corpo è statonei pressi di un cimitero e presentava ferite di arma da fuoco. Il, eraUna terribile tragedia scuote il mondo dello sport ed in particolare quello dell'atletica: ildel mondo del salto in alto a Parigi nel 2003, il sudafricano Jacques Freitag, è statoe con ferite da arma da fuoco nei pressi del cimitero di Zandfontein a Pretoria in Sud Africa. L'atleta, che aveva dominato le competizioni con il suo record personale di 2,38 metri, erada diverse settimane, suscitando preoccupazione tra i suoi familiari e i suoi sostenitori.