I burattini diventano protagonisti con principi incantesimi e streghe

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Doppio evento, stasera, per la rassegna "Baracca &". Alle 21,30 alla sede della Maestà della Battaglia, a Quattro Castella, va in scena "L’acqua miracolosa" di Moreno Pigoni, con idella tradizione emiliana. Sandrone e Fagiolino vengono scambiati per eminenti guaritori dal capitano Cuerno de Cornazzon inviato da Zulim, re di Persia, a cercare chi possa guarire il principe Zemiro vittima di un incantesimo della strega Morgana. Sempre stasera alle 21,30, ma alla Corte Ospitale di Rubiera, c’è "Vassilissa e la strega" con idi Esther Grigoli. Vassilissa è una ragazzina di dodici anni. Dopo aver perso la madre si trova in casa una matrigna e due sorellastre che la trattano male, il padre sempre in viaggio. E’ costretta a recarsi nel bosco alla ricerca del fuoco perduto.