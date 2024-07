Gli Anelli del Potere Stagione 2 svelata l’armatura di Elrond

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Parlando con Empire, McKay e Brändström hanno parlato di una battaglia in più episodi per la secondade Glidel, spiegando che sarà molto più grande della battaglia nelle Terre del Sud della prima. I creativi hanno fatto un’anticipazione sul livello di violenza che si vedrà nella battaglia, oltre che sulla sua effettiva portata. Scoprite cosa hanno detto McKay e Brändström qui sotto: McKay: Ci piace una bella battaglia. Il piano per la secondasarebbe quello di fare qualcosa di molto più grande, su una scala molto più ampia, che si svolga non solo durante la notte, ma nell’arco di più giorni, settimane, mesi ed episodi. Brändström: Sarà dieci volte più grande. È davvero la battaglia dell’oscurità contro la luce, con momenti molto cupi e violenti.