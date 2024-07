Giovedì di luglio al debutto L’invito dei commercianti | | Vivete e riempite il centro Iniziative in ogni strada

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Nonostante il pochissimo tempo a disposizione amministrazione,e associazioni di categoria sono riuscite a mettere insieme i tasselli per non rinunciare aidi aperture serali in serali in. Shopping e intrattenimenti fino a mezzanotte per invitare quante più famiglie possibile a vivere le strade all’interno delle mura storiche. La manifestazione che va avanti ormai da oltre 15 anni lega lo shopping nelle ore più fresche della giornata a momenti intrisi di musica, degustazioni, intrattenimento per i più piccoli e molto altro ancora. Il tutto, in concomitanza con l’inizio dei saldi estivi, incentivo ulteriore alla frequentazione del. Si parte domani poi l’11, 18 e 25, le vie e le piazze delsaranno percorse da una serie dipensate per promuovere la socialità di residenti e visitatori.