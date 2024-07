Firenze il teatro urbano porta alla scoperta di Girolamo Savonarola

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 3 luglio 2024), 3 luglio 2024 - La città sarà la principale protagonista di “Fantastico”, il grande contenitore di eventi con cui Cantiere Obraz si rivolge ad un ampio pubblico di grandi e piccini per conoscereattraverso tre diversi itinerari: “Naturesimo”, “Fiorentini Fantastici” e “Metropolis”. Nuova tappa, giovedì 4 luglio alle 1ore 9 con la sezione “Fiorentini Fantastici:”. Una urban walking dal Cimitero degli Inglesi a Piazza. Partenza da Piazzale Donatello, lato Via degli Artisti (parcheggio Taxi). Quartiere 2. Con questa proposta su Fra'(Ferrara, 21 settembre 1452 –, 23 maggio 1498) va in scena una riflessione su una controversa figura su cui non s'indaga mai abbastanza.