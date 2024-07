Felina all’ultima spiaggia Il Vettus deve svoltare

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Mercoledì all’insegna del Torneo della Montagna, con due importanti gare dei Dilettanti. Nel girone A si giocherà Baiso-e nel girone B ecco-Borzanese (per entrambe alle ore 20 i Giovanissimi e alle 21.15 i grandi). Partiamo da Baiso; la classifica del girone A è: Villa Minozzo 11, Spqm Montecavolo 10, Baiso 4 e0. Per iluna sconfitta vorrebbe dire eliminazione. In caso di vittoria potrebbe sperare nell’ultimo turno di salire a quota 6 punti e puntare ad essere una terza classificata migliore rispetto a quella del girone B, in modo da regalarsi lo spareggio con la quarta del C. Scenario complesso. Il Baiso, vincendo, si terrebbe aperta la porta del secondo posto, visto che andrebbe a tre punti dal Montecavolo e domenica ci sarà lo scontro diretto.