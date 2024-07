Ecopunto in contrada Olivola la Giunta vara l’ok al progetto esecutivo

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLacomunale, presieduta dal vicesindaco Francesco De Pierro in sostituzione del sindaco Mastella, ha proceduto ad approvare il, redatto da Asia, relativo all’di. “Ilper l’in località, che non comporta oneri a carico dell’Ente e le cui spese saranno sostenute da Asia, è importante perché il potenziamento del servizio di raccolta nelle aree non servite dal porta a porta non solo incrementa i servizi per le contrade, ma è anche un efficace mezzo di contrasto contro l’abbandono indiscriminato di rifiuti, fenomeno rispetto al quale agiremo con sempre maggiore determinazione”, spiega l’assessore all’Ambiente Alessandro Rosa nell’illustrare i contenuti del provvedimento.