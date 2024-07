È in arrivo una nuova stretta sull’uso dei cellulari in classe

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Chiamata senza risposta. È annunciata, nei prossimi giorni, una comunicazione ufficiale del ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara a proposito dell’utilizzo deiin. Si tratta di una questione annosa che, in ogni estate di pausa dalle lezioni, si ripresenta con i buoni propositi educativi messi in fila, almeno nella teoria. Ogni volta che la campanella suona, però, poi ci si scontra con la realtà, con l’impossibilità di effettuare un controllo capillare su tutti gli alunni, sulle eccezioni che si trasformano sempre più in regola e con la tipica disomogeneità che caratterizza non solo i diversi istituti scolastici del territorio, ma anche i diversi docenti all’interno della medesima scuola. Il tema del cellulare inera già stato affrontato in passato, sconsigliandone fortemente l’uso nelle aule e limitando i suoi impieghi soltanto per motivazionimente collegate alla didattica.