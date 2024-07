Due incidenti in 24 ore E in entrambi ciclisti feriti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 3 luglio 2024) È ricoverata in prognosi riservata nel reparto di Terapia intensiva dell’ospedale Bufalini di Cesena, dove era stata trasportata con l’elisoccorso, la donna di 50 anni di Alfonsine che nella mattinata di domenica scorsa alle porte di Lugo, mentre stava percorrendo via del Pero in sella a una mountain bike in compagnia del marito, si era scontrata frontalmente con una Fiat ‘Punto’ condotta da una 58enne originaria del Marocco e residente a Fusignano. La ciclista, che a seguito della collisione era rimasta incastrata sotto l’auto e trascinata addirittura per una trentina di metri riportando diverse fratture, è stata operata sia al bacino che a una gamba. L’incidente, i cui rilievi di legge sono stati effettuati dal personale del nucleo ‘Infortunistica’ della polizia locale della Bassa Romagna, si era verificato intorno alle 10.