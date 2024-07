Denise Faro | Vasco Rossi mi ha detto | divertiti e goditela il più possibile

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Dopo il brano Libera e se mi va, scritto per lei daha presentato il suo nuovo singolo Cambio di Rotta 2.0 aprendo tutti gli ultimi concerti del Blasco ed è stata emozione pura. Con noiha parlato di quest’esperienza fantastica e unica di aver aperto tutte le sette serate a San Siro die poi Bari, accompagnata dalla sua band tutta al femminile. Ci ha raccontato il primo incontro con il mito del rock italiano e di come le abbia regalato Libera e se mi va, ma anche di Riccardo Cocciante e del suo pmo tour in Messico. Il tuo nuovo singolo, Cambio di Rotta 2.0, che cosa lo ha ispirato e di cosa parla?Cambio di Rotta 2.0 l’ho scritto dopo aver ritrovato un vecchio diario di scuola che mi ha ispirato una sensazione e un’emozione passata.